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Травмированные футболисты «Спартака» приступили к тренировкам

11 октября, 18:53
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Сразу пять игроков «Спартака» приступили к тренировкам с основной командой после повреждений. Речь идет о защитниках Илье Кутепове и Николае Рассказове, полузащитниках Романе Зобнине и Йоррите Хендриксе, а также форварде Джордане Ларссоне, информирует Twitter красно-белых.

Следующий матч «Спартак» проведет 16 октября. Соперником московского клуба в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ станет «Динамо».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры