Травмированные футболисты «Спартака» приступили к тренировкам

Сразу пять игроков «Спартака» приступили к тренировкам с основной командой после повреждений. Речь идет о защитниках Илье Кутепове и Николае Рассказове, полузащитниках Романе Зобнине и Йоррите Хендриксе, а также форварде Джордане Ларссоне, информирует Twitter красно-белых.

Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! ??



С возвращением! ? pic.twitter.com/2IN5nJmuno — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021

Следующий матч «Спартак» проведет 16 октября. Соперником московского клуба в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ станет «Динамо».