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Колосков — о Слишковиче: «У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что если Владимир Слишкович продолжит успешно работать, то «Спартаку» нет смысла искать нового тренера.

«Если так дело пойдет и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду. Отсутствие опыта у Слишковича? У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом. Бывают опытные тренеры, которые болтаются со своей командой в конце турнирной таблицы. Дело не в опыте, а в том, как ты в конкретной команде с конкретными игроками работаешь. А случиться может что угодно», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Под руководством Слишковича красно-белые разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре РПЛ. На данный момент «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 играх.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
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