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Сегодня, 21:33

Новосельцев рассказал, кто из российских тренеров поставил бы смелый футбол «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев заявил, что хотел бы увидеть на посту главного тренера «Спартака» Игоря Осинькина.

«Кто мог бы возглавить «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля? Все говорят про Валерия Карпина или Станислава Черчесова, и я не могу не согласиться с этим. Однако, думаю, интересно было бы увидеть Игоря Осинькина и его смелую модель игры, которую сейчас показывают «Крылья Советов», — цитирует Новосельцева «Газета.Ru».

58-летний Осинькин с июля 2020 года возглавляет «Крылья Советов». Исполняющим обязанности «Спартака» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля назначен Владимир Слишкович.

Источник: Газета.Ru
Иван Новосельцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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 6
И К Ж
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ЦСКА

 20 1 8
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