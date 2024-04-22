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Сегодня, 19:45

Игрок «Оренбурга» Воробьев: «В матче с «Зенитом» получилось все, кроме реализации»

Алина Савинова
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Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев подвел итоги матча с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Можно ли сказать, что у «Оренбурга» в матче с «Зенитом» получилось все, кроме реализации? Да, согласен. Начали, правда, скованно, робко. Потом почувствовали поле и в конце первого тайма, а потом и во втором владели инициативой. Создавали моменты, игра для нас получилась хорошей. Просто надо было «выжимать» из атак больше, забивать голы. Удача была не на нашей стороне. По сути, у «Зенита» не было стопроцентных моментов. Какие-то подходы, не более того. Мы, наоборот, выбегали, в контратаку, владели мячом, создавали угрозы», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

«Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Балтика
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