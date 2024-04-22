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Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но сомневаюсь, что «Зенит» захочет продавать его»

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Футбольный агент Пауло Барбоза поделился мнением о будущем форварда Матео Кассьерры в «Зените».

«Кассьерра очень талантливый игрок. Даже в Нидерландах он показывал хороший футбол, потом в Португалии. С каждым матчем он набирается опыта. Конечно, после окончания сезона к нему тоже будет интерес, но я сомневаюсь, что клуб захочет его продавать», — сказал Барбоза Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний Кассьерра провел 30 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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