Бушманов считает «Спартак» претендентом на топ-3 в текущем сезоне

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы красно-белых оказаться в топ-3 по итогам текущего сезона.

«Шансы на тройку у «Спартака» точно есть, главное сейчас набирать очки в оставшихся матчах. После ухода Абаскаля видно, что команда стала играть более раскрепощенно. Никто не ожидал, что «Спартак» вынесет «Ростов» в одни ворота. Они претенденты на тройку, это точно», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» с 38 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет три очка.