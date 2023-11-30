КДК наказал «Оренбург» за то, что болельщики команды назвали судью «позором российского футбола»

КДК РФС наказал «Оренбург» за поведение болельщиков команды в домашнем матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Фанаты оренбуржцев скандировали кричалку «Судья — позор российского футбола». За это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

Главным арбитром матча «Оренбург» — «Ахмат» являлся Артем Любимов.