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Сегодня, 15:21

Федотова и Игнашевича оштрафовали за опоздание на послематчевые интервью

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренеры Владимир Федотов (ЦСКА) и Сергей Игнашевич («Балтика») оштрафованы КДК РФС за опоздание на послематчевые интервью по итогам матчей своих команд в 16-м туре РПЛ, сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Федотов не успел прийти на интервью вовремя после поражения от «Динамо» (2:3), а Игнашевич — после проигрыша «Спартаку» (0:2).

Оба специалиста получили штрафы в размере 20 тысяч рублей.

Также Федотова наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время игры с «Динамо». Аналогичный штраф за такое же нарушение получил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко неоднократно выходил за пределы поля во время матча с «Оренбургом» (1:1), за это клуб и специалист получили штрафы по 20 тысяч рублей каждый. Полузащитник грозненцев Бернард Бериша выходил на поле после того, как был заменен — за это игрок и клуб оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей за то, что в третий раз в сезоне нарушил пределы технической зоны.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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П
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