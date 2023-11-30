«Рубин» оштрафован на 40 тысяч рублей из-за болельщика, который выбежал на поле и сбил с ног вратаря

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Рубин» получил наказание за инцидент, произошедший во время матча 16-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

В конце игры на газон выбежал болельщик, который сбил с ног голкипера казанцев Юрия Дюпина.

«Рубин» оштрафован на 40 тысяч рублей за появление постороннего лица на поле.

27 ноября сообщалось, что фаната, который сбил с ног Дюпина, арестовали на 5 суток и запретили посещать матчи на 2 года.