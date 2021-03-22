Карпин ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»
15:09
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист рассказал, может ли он в ближайшие годы возглавить «Спартак» или «Локомотив».
— Вернетесь ли «Спартак»?
— Мне в «Ростове» хорошо. Сейчас в Дубае, потому что в «Ростове» хорошо.
— Смог ли бы возглавить «Локо»?
— Без понятия. Пока я в «Ростове», надеюсь, надолго.
Карпин работал главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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