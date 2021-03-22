Карпин ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист рассказал, может ли он в ближайшие годы возглавить «Спартак» или «Локомотив».

— Вернетесь ли «Спартак»?

— Мне в «Ростове» хорошо. Сейчас в Дубае, потому что в «Ростове» хорошо.

— Смог ли бы возглавить «Локо»?

— Без понятия. Пока я в «Ростове», надеюсь, надолго.

Карпин работал главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год.