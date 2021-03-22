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«Странная история про допинг». Карпин о судьбе Обухова

15:12
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о судьбе нападающего Владимира Обухова.

Ранее стало известно, что 29-летнего россиянина подозревают в употреблении допинга. Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году.

«Вопрос не ко мне. Федерация и клуб должны решить этот вопрос. Странная история про допинг, который нашли спустя восемь лет. Пока никакой новой информации нет», — отметил Карпин в прям эфире в Instagram.

В текущем сезоне Обухов провел 18 матчей за «Ростов», в которых отметился голевой передачей.

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