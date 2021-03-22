«Спартак» до сих пор не получил иск от компании «Капитальные активы»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» обращение в суд акционеров клуба, компании «Капитальные активы» с требованием признать недействительным решение совета директоров клуба, благодаря которому Леонид Федун сам решал, какую компенсацию по увольнению надо выплатить Шамилю Газизову.

«Будете смеяться, до сих пор не получили никакой иск. Ждем», — сказал Фетисов «СЭ».

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы несколько недель назад. Сегодня стало известно, что дело все-таки оставили без движения, так как о суде не предупредили заранее всех участников процесса. В итоге рассмотрят иск теперь в середине апреля.

«Спартак» занимает второе место с 44 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 23 туров.

(Константин Колмаков)