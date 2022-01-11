«Рубин» хочет купить у «Локомотива» Живоглядова

«Рубин» намерен заполучить защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, информирует «РБ Спорт». 27-летний россиянин в нынешнем сезоне потерял твердое место в стартовом составе железнодорожников.

Живоглядов — один из тех футболистов, с кем «Локомотив» готов расстаться в зимнее трансферное окно. Основным претендентом на него является казанский клуб. В осенней части нынешнего сезона РПЛ Живоглядов провел 10 матчей.

Защитник был приобретен «Локомотивом» летом 2019 года у «Уфы». Сумма трансфера тогда составила 2,5 миллиона евро. За это время футболист провел в составе московской команды 62 матча. Вместе с железнодорожниками Живоглядов стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Контракт россиянина с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.