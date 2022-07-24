Источник: «Валенсия» сохраняет интерес к Дмитрию Баринову
«Валенсия» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, утверждает испанское издание Plaza Deportiva.
Главный тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо хочет получить усиление на позицию опорного полузащитника. Однако российский хавбек рассматривается только как запасной вариант на эту роль.
Спортивный директор валенсийцев Мигель Анхель Корона предлагает рассмотреть Баринова в качестве более дешевой альтернативы.
В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0