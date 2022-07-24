Источник: «Валенсия» сохраняет интерес к Дмитрию Баринову

«Валенсия» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, утверждает испанское издание Plaza Deportiva.

Главный тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо хочет получить усиление на позицию опорного полузащитника. Однако российский хавбек рассматривается только как запасной вариант на эту роль.

Спортивный директор валенсийцев Мигель Анхель Корона предлагает рассмотреть Баринова в качестве более дешевой альтернативы.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.