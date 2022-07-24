«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 24 июля, состоится матч 2-го тура МИР чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ростов» дважды обыграл «Локомотив» в чемпионате России (2:1 и 4:1).

В первом туре нынешнего сезоне обе команды сыграли вничью: «Локо» не смог обыграть «Нижний Новгород» (1:1), а «Ростов» поделил очки с «Динамо» (1:1).

Следить за матчем «Локомотив» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.