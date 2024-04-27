Смертин: «Я реализовался в футболе на 110 процентов»

Бывший полузащитник сборной России и «Челси» Алексей Смертин ответил на вопрос, почему больше не видит себя в футболе.

«Я думаю, [реализовался в футболе] даже на 110 [процентов]. Исходя из своих возможностей, антропологических данных, конкуренции, скорости сокращения мышц, отсутствия игры головой, неумения отдавать длинные передачи. У меня и по геометрии было с натяжкой три, а это нужно для пасов на 40 метров, я максимум на 20 могу исполнить. Я выжал для себя максимум. Хотя я в принципе добротный, хороший футболист», — цитирует Смертина «КП Спорт».

Смертин завершил карьеру футболиста в 2008 году. 48-летний экс-хавбек никогда не возглавлял клуб в качестве тренера.