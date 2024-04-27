Булыкин — о дерби: «Хочется, чтобы «Спартак» сыграл лучше по зрелищности»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Дерби должно получиться жарким. И одной, и второй команде крайне очки, так как находятся рядом в турнирной таблице. Надеюсь, что это матч не получится таким же как «Спартак» — ЦСКА, где на две команды было всего два удара по воротам. Хочется, чтобы «Спартак» сыграл лучше по зрелищности и по игре», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Булыкин сказал, за кого будет болеть в завтрашнем матче.

«Все-таки «Локомотив» довольно атакующая команда. Она и сама играет, и другим дает, поэтому я думаю, что нас ждет хорошее голевое дерби. А кто окажется победителем пока сказать трудно. По крайней мере, лично я буду болеть за «Локомотив», — добавил Булыкин.

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)