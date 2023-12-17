Источник: «Трабзонспор» предложит ЦСКА 5 миллионов евро за Виллиана Рошу

«Трабзонспор» готов предложить ЦСКА 5 миллионов евро за защитника Виллиана Рошу, сообщает Haber61.

По информации источника, 28-летний бразилец идет под первым номером в шорт-листе турецкого клуба. Тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи хочет укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.