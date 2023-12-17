Сафонов признан лучшим футболистом «Краснодара» в ноябре и декабре

Болельщики признали вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим игроком команды двух последних месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний голкипер набрал 25,69% голосов в опросе. Второе место в голосовании занял полузащитник Эдуард Сперцян (19,75%). Третьим стал защитник Хуниор Алонсо (13,43%).

В ноябре и декабре Сафонов провел 5 матчей в РПЛ, один раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Всего на его счету 18 матчей за «быков» в текущем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. Кубанская команда набрала 38 очков за 18 туров.