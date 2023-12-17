В агентстве Виллиана Роши опровергли информацию о предложении «Трабзонспора»

В агентстве Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны «Трабзонспора».

Ранее портал Haber61 сообщил, что турецкий клуб предложит ЦСКА за 28-летнего бразильца 5 миллионов евро.

«Трабзонспор» предложил 5 млн евро за Рошу? Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем», – приводит ответ агентства Sport24.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.