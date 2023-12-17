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В агентстве Виллиана Роши опровергли информацию о предложении «Трабзонспора»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны «Трабзонспора».

Ранее портал Haber61 сообщил, что турецкий клуб предложит ЦСКА за 28-летнего бразильца 5 миллионов евро.

«Трабзонспор» предложил 5 млн евро за Рошу? Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем», – приводит ответ агентства Sport24.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Источник: «Трабзонспор» предложит ЦСКА 5 миллионов евро за Виллиана Рошу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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