Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что судья Владимир Москалев правильно не назначил пенальти за фол на нем со стороны защитника «Урала» Дениса Кулакова в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась ничьей — 0:0.

«Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был», — сказал игрок в эфире «Матч! Премьер».

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

«Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых