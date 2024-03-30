Николаев считает, что Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» за фол на Зиньковском

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в матче между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

«Изначально главному арбитру было тяжело определить, где находилась стопа игрока «Спартака». Но я думаю, в ВАР-центре было множество камер, где можно посмотреть этот момент. Эти камеры дают нам понять, что часть стопы Зиньковского, возможно, находилась на линии. Тогда уже вопрос видеоарбитрам: почему они не вмешались в этот эпизод? Там фактическое решение, не надо было звать Москалева к монитору, а просто сказать, что нарушение было в штрафной площади. Если стопа стоит на линии, то это пенальти. Объяснить такое решение можно только одним: не было стопроцентной уверенности в том, где была стопа Зиньковского. На самом деле это спорный эпизод. Если брать повторы, которые были в трансляции, на мой взгляд, можно говорить, что часть стопы находилась на линии, а значит, это нарушение, которые должно наказываться одиннадцатиметровым ударом», — сказал Николаев «СЭ».

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.