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Судейство

Сегодня, 21:24

Николаев считает, что Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» за фол на Зиньковском

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в матче между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

«Изначально главному арбитру было тяжело определить, где находилась стопа игрока «Спартака». Но я думаю, в ВАР-центре было множество камер, где можно посмотреть этот момент. Эти камеры дают нам понять, что часть стопы Зиньковского, возможно, находилась на линии. Тогда уже вопрос видеоарбитрам: почему они не вмешались в этот эпизод? Там фактическое решение, не надо было звать Москалева к монитору, а просто сказать, что нарушение было в штрафной площади. Если стопа стоит на линии, то это пенальти. Объяснить такое решение можно только одним: не было стопроцентной уверенности в том, где была стопа Зиньковского. На самом деле это спорный эпизод. Если брать повторы, которые были в трансляции, на мой взгляд, можно говорить, что часть стопы находилась на линии, а значит, это нарушение, которые должно наказываться одиннадцатиметровым ударом», — сказал Николаев «СЭ».

Денис Кулаков наступил на&nbsp;ногу Антону Зиньковскому. «Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Алексей Николаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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