«Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых
На 72-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.
Видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение. Решение фактическое — звать арбитра к монитору не следовало, было достаточно убедиться, где произошло нарушение правил.
В итоге же Денис Кулаков избежал заслуженного наказания в виде 11-метрового удара. Дело в том, что капитан «Урала» совершил фол против Антона Зиньковского, ударив его шипами по голеностопу. Произошло это на линии штрафной площади. Эта линия является частью штрафной площади. Соответственно, нарушение правил, совершенное на этой линии, карается назначением не штрафного удара, а пенальти.
Этого сделано не было.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5