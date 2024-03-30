Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:58

«Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Денис Кулаков наступил на ногу Антону Зиньковскому.

На 72-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

Видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение. Решение фактическое — звать арбитра к монитору не следовало, было достаточно убедиться, где произошло нарушение правил.

Владимир Москалев и момент фола Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском.

В итоге же Денис Кулаков избежал заслуженного наказания в виде 11-метрового удара. Дело в том, что капитан «Урала» совершил фол против Антона Зиньковского, ударив его шипами по голеностопу. Произошло это на линии штрафной площади. Эта линия является частью штрафной площади. Соответственно, нарушение правил, совершенное на этой линии, карается назначением не штрафного удара, а пенальти.

Этого сделано не было.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Владимир Москалев
97
126
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль прокомментировал фол на Зиньковском
Ещенко: «Соглашусь с тем, что сегодня была игра не уровня «Спартака»
Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»
Абаскаль — о матче «Спартака» с «Уралом»: «Командный дух был агрессивным»
Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»
Ещенко — о реализации «Спартака»: «Отсутствие Промеса — потеря, но и в «Спартаке» люди не просто так набраны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Пари НН» назвал причины поражения в матче против «Балтики»

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости