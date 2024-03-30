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Сегодня, 21:29

Главный тренер «Сочи» Морено заявил, что команда заслуживала победу в матче с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:2.

«По ходу матча проигрывали в два мяча, но смогли сравнять счет. Мы заслуживали сегодня победу. Если бы далекий от футбола человек посмотрел матч, он бы сразу не сказал, где на поле был ЦСКА, а где «Сочи», — сказал Морено на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что футболисты «Сочи» очень хорошо играли, имели более шестидесяти процентов владения мячом, создавали моменты, наносили удары.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» поднялся с последней строчки на 15-ю позицию (14 баллов).

Следующий матч в РПЛ армейцы проведут против «Факела» (7 апреля), клуб из Сочи сыграет против «Ростова» (6 апреля).

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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