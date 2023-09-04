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Сегодня, 12:43

Хусаинов назвал Кукуяна арбитром низкой квалификации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футбольный судья Сергей Хусаинов оценил работу главного арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

«Роша — настоящий провокатор. В эпизоде с Ерохиным главный арбитр матча Кукуян должен был показывать красную карточку. Кстати, не только ему. Ерохин молодец, не повелся на провокацию, хотя его чуть не задушили. Арбитр много где не дал желтые карточки. Все шло к потасовке с первых минут игры. Может, у Кукуяна национальная традиция — и нашим, и вашим, но правила игры для всех одинаковые. Где-то он нарушение не зафиксировал, в следующем эпизоде свистит такой же момент, поэтому футболисты и возмущались. Главный арбитр знает все об этом противостоянии. Много южноамериканцев, он знает, как себя ведет Сантос, Роша и другие товарищи. Не надо красоваться, что ты на центральном телевидении. Надо готовиться к таким играм, психологически в том числе», — приводит слова Хусаинова Legalbet.

Он также предположил, что к арбитрам есть просьба со стороны руководства воздержаться от желтых карточек.

«Арбитр в этом случае участвует в игре, а не судит. Очень много ошибок для такого матча. Детскими их не назвать. Это просто низкая квалификация судьи, даже оценки не заслуживает после такой работы», — добавил Хусаинов.

В конце игры форвард армейцев Антон Заболотный вступил в перепалку с игроком петербуржцев Дугласом Сантосом, в следствии чего на поле началась массовая потасовка. После долгих разбирательств главный арбитр Павел Кукуян показал шесть желтых карточек.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».

Источник: https://legalbet.ru/news/husainov-kukuyan-arbitr-nizkoj-kvalifikatcii/
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Павел Кукуян
Сергей Хусаинов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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