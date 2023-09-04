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Пономарев — об освистывании Фернандеса болельщиками ЦСКА: «Правильно сделали фанаты. Марио этого заслуживает»

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что московские болельщики по делу освистали защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

«Марио за десять лет в ЦСКА даже не выучил русский язык. Это говорит о многом. Я не удивлен его поведению в матче. Я с ним встречался, когда он был в ЦСКА, игрок не произвел на меня никакого впечатления. Он может производить впечатление только на корреспондентов и местных кухарок. Любой профессионал скажет, что Фернандес нулевой в обороне.

Московские зрители его не воспринимали. Когда он получал мяч, они гудели и свистели. Был такой момент. Я считаю, что правильно сделали фанаты. Марио этого заслуживает. На нем нужно поставить крест, он не будет играть в «Зените». Сергей Семак скоро поймет, что Фернандес в обороне никуда не годится. Вчера он действительно мог забить гол, и это была бы сенсация. А кого Марио исполнял на поле, я так и не понял — то ли в обороне играл, то ли в атаке. Был свободным художником, проще говоря", — приводит betonmobile.ru слова Пономарева.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. В летнее трансферное окно футболист подписал контракт с «Зенитом».

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-schitaet-chto-zriteli-po-delu-osvistali-fernandesa
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
7
7
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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Рубин – Зенит
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