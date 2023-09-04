Мещеряков — об отъезде Изидора и Норманна из России: «Международные футбольные власти закладывают бомбу под систему футбола»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что дела экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна и форварда железнодорожников Вильсона Изидора отличаются из-за обстоятельств.

«Не хотел бы комментировать ситуацию с Изидором, там скорее нужна юридическая оценка. Все мы видели заявление клуба, он остается футболистом «Локомотивом», а дальше уже будут разбираться юристы. Не стал бы сравнивать эту ситуацию с отъездом Матиаса Норманна из России, обстоятельства разные. В голову каждому легионеру не залезешь, кто хочет играть — будет играть. Но, к сожалению, международные футбольные власти закладывают бомбу под систему футбола», — приводит РИА «Новости» слова Мещерякова.

В начале августа Матиас Норманн уехал из России с действующими контрактами с «Ростовом» и «Динамо» и отказался возвращаться в страну. Оба клуба планируют обратиться в суд.

Ранее стало известно, что перед закрытием трансферного окна 23-летний француз без согласования с руководством клуба покинул территорию России и уехал во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

Изидор выступает за «Локомотив» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за железнодорожников, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.