«Химки» — «Краснодар»: судья не наказывает футболистов за грубость

На 45+2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение Аязу Гулиеву. Футболист подмосковной команды сыграл грубо против Мозеса, ударив его шипами в голеностоп.

Напомним, что на 14-й минуте этой же встречи судья не удалил Эдуарда Сперцяна, который едва не сломал ногу Гулиеву. Рефери не показал краснодарцу даже желтой карточки.