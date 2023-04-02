«Химки» — «Краснодар»: судья не наказывает футболистов за грубость
На 45+2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение Аязу Гулиеву. Футболист подмосковной команды сыграл грубо против Мозеса, ударив его шипами в голеностоп.
Напомним, что на 14-й минуте этой же встречи судья не удалил Эдуарда Сперцяна, который едва не сломал ногу Гулиеву. Рефери не показал краснодарцу даже желтой карточки.
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|
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|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
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|21
|10
|5
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|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
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|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
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|
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|
9
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|9
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|
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|
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|4
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|25
|
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|21
|5
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|10
|21-32
|21
|
13
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|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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