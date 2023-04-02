Зобнин — о переходе российского футбола в Азию: «Это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о мотивации в условиях отстранения российских клубов от международных турниров.

«Это тяжелая ситуация. Но мы играем за самый популярный клуб страны, мы не играем где-то во второй лиге. Это «Спартак» Москва. Мотивация в том, чтобы показывать себя, радовать болельщиков. И ждать разрешения ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Зобнина.

Также он поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше. Но у меня нет выбора. Я профессиональный футболист. Куда скажут, туда и поеду. Я эти вопросы не решаю, так понимаю, что нас особо слушать никто не будет. Просто приму тот выбор, который будет сделан. Решение принимают руководители», — добавил футболист.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидами УЕФА и ФИФА.