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Зобнин — о переходе российского футбола в Азию: «Это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о мотивации в условиях отстранения российских клубов от международных турниров.

«Это тяжелая ситуация. Но мы играем за самый популярный клуб страны, мы не играем где-то во второй лиге. Это «Спартак» Москва. Мотивация в том, чтобы показывать себя, радовать болельщиков. И ждать разрешения ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Зобнина.

Также он поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше. Но у меня нет выбора. Я профессиональный футболист. Куда скажут, туда и поеду. Я эти вопросы не решаю, так понимаю, что нас особо слушать никто не будет. Просто приму тот выбор, который будет сделан. Решение принимают руководители», — добавил футболист.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидами УЕФА и ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-zobnin-perehod-v-aziyu-shag-nazad-v-evrope-by-lo-by-luchshe/
Роман Зобнин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
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Крылья Советов, Локомотив

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