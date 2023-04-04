«Химки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть удаление Лысцова в матче с «Краснодаром»
«Химки» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром» (0:6) с просьбой рассмотреть удаление защитника Виталия Лысцова на 26-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Это обращение стало единственным от клубов по итогам 21-го тура РПЛ.
Лысцов получил прямую красную карточку за то, что в грубом подкате сбил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
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|5
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|44
|
3
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|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
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|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
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|33
|
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|10
|2
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|41-41
|32
|
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|21
|9
|5
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|44-35
|32
|
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|21
|9
|4
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|
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|
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|25
|
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|5
|6
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|
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|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
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|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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