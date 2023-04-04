«Химки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть удаление Лысцова в матче с «Краснодаром»

«Химки» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром» (0:6) с просьбой рассмотреть удаление защитника Виталия Лысцова на 26-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Это обращение стало единственным от клубов по итогам 21-го тура РПЛ.

Лысцов получил прямую красную карточку за то, что в грубом подкате сбил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.