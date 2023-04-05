Абаскаль сообщил, что посетит заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал «СЭ», что посетит заседание КДК РФС.

— Да, я знаю о том, что меня пригласили на КДК. Завтра буду. Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Как я говорил на пресс-конференции, это относилось к ситуации, а не к судьям или каким-то другим людям, — сказал Абаскаль «СЭ».

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 6 апреля.

Ранее «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь грозненского клуба тянул время с первой минуты игры.