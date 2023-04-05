ЭСК РФС: Шадыханов верно удалил с поля игрока «Химок» Лысцова в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела обращение «Химок» по поводу удаления защитника Виталия Лысцова на 26-й минуте встречи с «Краснодаром» (0:6) в 21-м туре РПЛ.

Лысцов получил прямую красную карточку за то, что в грубом подкате сбил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

ЭСК приняла решение, что судья Павел Шадыханов правильно удалил с поля Лысцова. Решение мотиворовано тем, что действия игрока «Химок» против Кордобы являются лишением соперника явной возможности забить гол.

«Дейсвтие Лысцова, по мнению всех членов комиссии, квалифицируется как лишение соперника явной возможности забить гол, учитывая направления движения мяча к воротам соперника, возможность контроля мяча атакующим игроком. В связи с тем, что все критерии указывают на лишение соперника явной возможности забить гол, комиссия считает абсолютно верным решение судьи удалить с поля игрока команды «Химки» с показом прямой красной карточки», — говорится в заявлении.

Отметим, что обращение «Химок» стало единственным от клубов по итогам 21-го тура РПЛ.