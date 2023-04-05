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Сегодня, 08:20

Хавбек «Торпедо» Енин: «Глебов извинился еще во время игры, видел, что он переживает»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин высказался о моменте с хавбеком «Ростова» (1:2) Данилом Глебовым во время матча 21-го тура РПЛ.

На 42-й минуте встречи Глебов нарушил правила на Енине и получил прямую красную карточку после просмотра видеоповтора.

«Это футбол, такое может произойти с любым игроком. Данил пытался сыграть в мяч, но немного не успел и попал мне в голеностоп. Я даже успел обсудить с ним этот эпизод уже в раздевалке. Он прямо во время игры зашел в раздевалку, искренне извинился, поинтересовался здоровьем. Да и после игры успели пообщаться. Данил — искренний и добрый парень, он явно не хотел нанести мне травму. Вижу, как он переживает из-за этого. А еще не хочется, чтобы по отношению к нему применяли дополнительную дисквалификацию. Эпизод, как говорится, заигран», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 21 тур. «Ростов» занимает 2-е место с 44 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-torpedo-enin-glebov-izvinilsya-eshhe-vo-vremya-igry-videl-chto-on-perezhivaet/
Данил Глебов
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Иван Енин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Торпедо М

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