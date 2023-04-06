Ветеран ЦСКА: «Абаскаля должны были дисквалифицировать! Мало дали, безобразие!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей.

«Мягко поступили с ним. Что там выпендриваться? То, что они так сыграли, тоже нормально. Все естественно. Здесь он не прав. 60 тысяч — это гроши. Если бы долларов или евро, нормально бы было. А 60 тысяч рублей — это смешно. Его должны были дисквалифицировать! Должны были посадить на лавочку на трибуне, пусть одну игру посидит. Мало дали. Распустились вообще. Безобразие», — сказал Пономарев «СЭ».

Абаскаль был оштрафован на 60 тысяч рублей за поведение после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) и избежал дисквалификации. Тренер «Спартака» на пресс-конференции после игры раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь грозненского клуба тянул время с первой минуты игры.