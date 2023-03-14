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Сегодня, 22:21

Гончаренко высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничейного матча со «Спартаком» (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России поделился мнением о беспроигрышной серии команды.

— Когда ты проигрываешь 0:1 «Спартаку» на его поле, втягиваешь его в ту игру, которая ему неудобная, сравниваешь, для нас это знак плюс. Игра должна быть интенсивная. Мы понимали, что если мы дадим простор «Спартаку», будет сложно. Моментами находили возможность атаковать. Будем ждать ответный матч, уже забыв, что было сегодня.

— Почему Бикфалви вышел только во втором тайме?
— Какую-то ротацию надо делать, когда играешь три матча в неделю. А Эрик играет очень энергозатратно.

— У вас 16 матчей без поражений. Это ваш рекорд?

— Не знаю. Я не тот человек, который будет просматривать какие-то игры по 3-4 раза. Для меня очень важно, чтобы мы хорошо сыграли следующий матч.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Локомотив

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Торпедо М

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