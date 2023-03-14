Гончаренко высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничейного матча со «Спартаком» (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России поделился мнением о беспроигрышной серии команды.
— Когда ты проигрываешь 0:1 «Спартаку» на его поле, втягиваешь его в ту игру, которая ему неудобная, сравниваешь, для нас это знак плюс. Игра должна быть интенсивная. Мы понимали, что если мы дадим простор «Спартаку», будет сложно. Моментами находили возможность атаковать. Будем ждать ответный матч, уже забыв, что было сегодня.
— Почему Бикфалви вышел только во втором тайме?
— Какую-то ротацию надо делать, когда играешь три матча в неделю. А Эрик играет очень энергозатратно.
— У вас 16 матчей без поражений. Это ваш рекорд?
— Не знаю. Я не тот человек, который будет просматривать какие-то игры по 3-4 раза. Для меня очень важно, чтобы мы хорошо сыграли следующий матч.
Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3