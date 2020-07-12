Гончаренко сказал о шансах ЦСКА попасть в Лигу чемпионов
12 июля 2020, 21:19
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Рубином» (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о шансах команды попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов.
— Как оцените шансы в борьбе за Лигу чемпионов?
— Наша цель — следующий матч. Нужно подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом».
— Из-за дисквалификации игру пропустит Сигурдссон.
— У нас в каждом матче выпадают один или несколько игроков. Мы компенсируем потери. Готовы играть Дзагоев и Шкурин. (Дмитрий Гирин)
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...