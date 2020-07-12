Гончаренко сказал о шансах ЦСКА попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Рубином» (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о шансах команды попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов.

— Как оцените шансы в борьбе за Лигу чемпионов?

— Наша цель — следующий матч. Нужно подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом».

— Из-за дисквалификации игру пропустит Сигурдссон.

— У нас в каждом матче выпадают один или несколько игроков. Мы компенсируем потери. Готовы играть Дзагоев и Шкурин. (Дмитрий Гирин)