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Гончаренко сказал о шансах ЦСКА попасть в Лигу чемпионов

12 июля 2020, 21:19
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Рубином» (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о шансах команды попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов.

— Как оцените шансы в борьбе за Лигу чемпионов?

— Наша цель — следующий матч. Нужно подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом».

— Из-за дисквалификации игру пропустит Сигурдссон.

— У нас в каждом матче выпадают один или несколько игроков. Мы компенсируем потери. Готовы играть Дзагоев и Шкурин. (Дмитрий Гирин)

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