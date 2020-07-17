Вопрос с дисквалификацией Карпина и Кикнадзе не рассматривался

Заместитель председателя комитета по этике Владимир Пильгуй прокомментировал «СЭ» решение оштрафовать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тысяч рублей и генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на 300 тысяч рублей.

— Мы даже не рассматривали вариант с дисквалификацией Карпина и Кикнадзе, — сказал он. — Обсуждался только денежный штраф. Это не те инциденты, чтобы применять дисквалификацию. (Севастьян Терлецкий)