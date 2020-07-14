Жена Карпина отреагировала на письмо Прядкина

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отреагировал на письмо главы РПЛ Сергея Прядкина, в котором тот обвинил наставника южан в нанесении ущербу деловой репутации лиги.

— Даже если весь мир будет против моего мужчины я буду молчать стоять за его спиной и тихо подавать ему патроны, — отмечено на записи. Также Дарья Карпина добавила хэштег «Правда за Валерой».

Карпин после ничьей с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части Тинькофф-чемпионата России, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

Валерий Карпин: «Удивлен решением РФС рассмотреть мои слова»