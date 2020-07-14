Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин раскритиковал нынешнего рулевого команды Валерия Карпина за слова в адрес руководства РПЛ. Ранее Карпин раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». После этого президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывания Карпина. В ответ на это Карпин написал в Instagram: «Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги».

— Валера что-то перебарщивает. Типа, правдоруб стал, — цитирует «РИА Новости» Балахнина. — Сами понарушили все, что можно — тренировались раньше, когда никому это еще не было разрешено, да еще наехал на руководство РПЛ. Нехорошо это совсем. Да, регламент турнира был изначально плохо выработан, но такая ситуация с вирусом возникла впервые. Все в этих условиях. Всем плохо. Или «Оренбургу» лучше, чем «Ростову»? Обыграй «Оренбург», который еще в худшем состоянии, чем «Ростов».

Не хочется мне это говорить, но в игре «Ростова» заметна несостоятельность. Это же видно, а тренер начинает говорить, какой чемпионат плохой. Для кого он это делает? Прими этот удар, пережуй его и иди дальше. Нельзя так поливать РПЛ и оскорблять президента лиги. Ну кто ты такой, чтобы так говорить? Нужно иметь достоинство. Представляете, если каждый после неудачного матча будет такими словами бросаться? Каждый будет генералом, и тогда будет полный бардак. Мне кажется, Валера неправ.