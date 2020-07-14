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«Гипнотизирующая работа ногами». Реакция популярного паблика на игру хавбека «Краснодара» Вандерсона

22:44
Вандерсон (справа). Фото Андрей Шрамко/ ФК «Краснодар»
Вандерсон (справа). Фото Андрей Шрамко/ ФК «Краснодар»
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Популярный футбольный паблик «433» опубликовал видеофрагмент с игрой полузащитника «Краснодара» Вандерсона в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

На этом видео 25-летний бразилец ушел от двух игроков «Урала», вошел в штрафную соперников и сделал точный прострел на партнера.

«Гипнотизирующая работа ногами», — написано в Twitter «433».

В сезоне-2019/20 Вандерсон провел 26 матчей за «быков», забил два гола и сделал 7 результативных передач.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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