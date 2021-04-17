Гончаренко рассказал, что изменилось после первого гола «Зенита»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью против «Зенита» (2:2) в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.
— Лучшие игры в ЦСКА характеризовались тем, что команда организованно оборонялась, а группа из 3-4 человек убегала в контратаки. Сегодняшняя расстановка на матч означает, что «Краснодар» переходит на такой вариант игры?
— Нет, вопрос не по делу, что ЦСКА только играл в контратаку. У нас было очень хорошее позиционное нападение. Контратака — это не для команд, которые проповедуют игру в атаку и претендуют на высокие места. Надо уметь атаковать очень хорошо позиционно и моментами искать возможности для контратаки.
— Что изменилось после первого гола «Зенита»? И что «Краснодар» в концовке должен был сделать по-другому?
— Конечно, мы вернули «Зенит» в игру. Ты лучше начинаешь двигаться, ты агрессивнее идешь в отбор, ты более качественно принимаешь мяч. А у нас после этого пропадает наше расположение на поле, ты больше выносишь мяч, теряешь его под простым давлением. Это меняется после того, как счет стал 2:1.
(Екатерина Потапова)
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