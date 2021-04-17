Виктор Гончаренко ответил на вопрос о будущем Шапи в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью против «Зенита» (2:2) в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

— Как возникла идея использования Ионова в качестве центрфорварда? Наигрывали ли вы его в этом качестве всю неделю? Планируете ли использовать его в этой роли и в следующем сезоне, после ухода из команды Берга?

— Мне возможности Лехи хорошо известны, он у меня играл при схеме 3-5-2 на позиции нападающего. Не было сомнений, что он сыграет вместо Берга. Посмотрим, как оставшиеся игры проведем, вполне возможно, что будет 2 нападающих на поле.

— Учитывая потерю мяча Шапи перед вторым голом «Зенита», не считаете ли теперь ошибкой решение выпустить его на поле и заменить Кабеллу? И может ли повлиять этот эпизод на будущее Шапи в команде?

— Нет, конечно, эпизоды на будущее мало влияют, и, наверно, у нас с Реми была хорошая динамика. Как только он ушел с поля, соответственно другая динамика стала.

— Мусаев считал, что Вандерсону удобнее играть справа, сегодня большую часть матча он провел слева. Почему?

— Он знает, что у меня голова по-другому устроена, и люди не должны привыкать к определенным вещам. Вполне возможно, его лучшая позиция слева, и его действия должны быть другими — его развороты, его атакующие действия, смена флангов. Вполне возможно, он в следующей игре будет справа. Зависит от соперника.

(Екатерина Потапова)