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Точилин — о будущем в «Сочи»: «Я в отпуске. Пока не обсуждал это с руководителями»

Точилин высказался о своем будущем в «Сочи»
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем будущем в клубе.

«Я пока не обсуждал это с руководителями. На сегодняшний момент я в отпуске. Не могу пока ничего вам другого ответить. Хотел бы остаться в клубе? Хотел бы понимать после того, как мы сядем с руководителями, детально обговорим и будет принимать решение. Или они будут принимать решение», — сказал Точилин «СЭ».

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев.

Александр Точилин
ФК Сочи
Курбан Бердыев
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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