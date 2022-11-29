Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем будущем в клубе.

«Я пока не обсуждал это с руководителями. На сегодняшний момент я в отпуске. Не могу пока ничего вам другого ответить. Хотел бы остаться в клубе? Хотел бы понимать после того, как мы сядем с руководителями, детально обговорим и будет принимать решение. Или они будут принимать решение», — сказал Точилин «СЭ».

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев.