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Сегодня, 19:38

Агенты предлагали услуги защитника Нуралы Алипа в «Сочи». Российский клуб готов рассматривать только аренду

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, выступающего в нынешнем сезоне за «Зенит» на правах аренды, предлагали «Сочи», утверждает «РБ Спорт».

Арендное соглашение Алипа с «Зенитом» истекает в конце декабря. На данный момент петербургский клуб не принял решение о будущем 22-летнего защитника.

Пока дальнейшая карьера Алипа не определена, его агенты предлагали футболиста ряду клубов РПЛ, среди которых есть «Сочи». Но южане отказались от этого варианта из-за необходимости выкупа игрока у «Кайрата». Клуб может рассмотреть только аренду защитника.

Алип выступает за «Зенит» на правах аренды с февраля. За это время казахстанский защитник провел за петербургский клуб 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agenty-predlagali-uslugi-nuraly-alipa-v-sochi/
ФК Зенит
ФК Кайрат
ФК Сочи
Нуралы Алип
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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