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Сегодня, 17:10

Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба», — приводит Telegram-канал «Коммент.Шоу» слова Ротенберга.

Президент «Сочи» отметил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на 2,5 года.

«А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», — заявил Ротенберг.

По информации «СЭ», в тренерский штаб Бердыева в «Сочи» войдут ранее помогавшие ему Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.

24 ноября Бердыев покинул иранский клуб «Трактор».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/comment_show/2461

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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