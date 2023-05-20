Тренер «Оренбурга» Личка — о чемпионском коридоре «Зениту»: «РПЛ длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю — это хороший поступок»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном чемпионском коридоре «Зениту» в 28-м туре РПЛ.

«Может быть, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, которая стала чемпионом. РПЛ длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю — это хороший поступок. Не против этой традиции», — сказал Личка «СЭ».

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет в субботу, 20 мая. Начало — в 16.30 мск.