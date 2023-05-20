Оганесян — о чемпионском коридоре: «Это, может быть, неприятно команде, которая выходит против «Зенита» отбирать очки»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном чемпионском коридоре «Зениту» в 28-м туре РПЛ.

«Сложно сказать о правильности чемпионского коридора, кто как считает нужным. Это будет почтение сопернику, но это, может быть, неприятно команде, которая выходит против «Зенита» отбирать очки, играть на победу», — сказал Оганесян «СЭ».

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет в субботу, 20 мая. Начало — в 16.30 мск.