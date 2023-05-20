РПЛ, 28-й тур: «Локо» примет «Факел», «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов»

Матчи 28-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» встретится в дерби с ЦСКА и другие игры.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей РПЛ.

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