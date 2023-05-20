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Сегодня, 09:10

РПЛ, 28-й тур: «Локо» примет «Факел», «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матчи 28-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» встретится в дерби с ЦСКА и другие игры.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Динамо
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Урал
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

Чемпионат России: новости и обзоры, таблицы и календарь, статистика и фото.

Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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