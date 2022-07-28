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Главный тренер «Локомотива» рассказал, кто заменит травмированного Фассона

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, кто заменит травмированного защитника Лукаса Фассона.

— Кто начнет матч в воротах?

— Есть свои соображения, мы получили свои впечатления от игры вратарей на тренировке. Завтра будет то же самое. Но я хочу создать интригу, до последнего момента не буду это раскрывать.

В этой игре нам нечего терять, мы приедем в качестве андердога. На них давление больше. Надеюсь, это раскрепостит нашу игру и даст дополнительную энергию.

— Кем замените Фассона?

— Магкеев может сыграть в защите, и в полузащите. Мы этому очень рады. На этой позиции у нас также есть Мампасси, — сказал Циннбауэр.

Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).

В субботу, 30 июля, «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Матч начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Лукас Фассон
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