ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера Мендеса

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес перейдет в ЦСКА, сообщает La Tercera.

По информации источника, клубы согласовали все детали трансфера 22-летнего чилийца.

Отмечается, что в ближайшее время полузащитник должен подписать контракт с армейцами.

Ранее сообщалось, что Мендес прошел медицинский осмотр для перехода к красно-синим.