ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера Мендеса
Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес перейдет в ЦСКА, сообщает La Tercera.
По информации источника, клубы согласовали все детали трансфера 22-летнего чилийца.
Отмечается, что в ближайшее время полузащитник должен подписать контракт с армейцами.
Ранее сообщалось, что Мендес прошел медицинский осмотр для перехода к красно-синим.
В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Контракт полузащитника с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
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|
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|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
5
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|1
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|4
|
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|
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|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
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|0
|
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|29.07
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|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
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Факел – Динамо
|- : -
|30.07
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Зенит – Локомотив
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|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
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|31.07
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|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
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Кр. Советов – Торпедо
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|
Ростов – Химки
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Ростов
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Батраз Гурциев
Оренбург
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
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|Ж
|
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Урал
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|1
|0
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Краснодар
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