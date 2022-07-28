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ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера Мендеса

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес перейдет в ЦСКА, сообщает La Tercera.

По информации источника, клубы согласовали все детали трансфера 22-летнего чилийца.

Отмечается, что в ближайшее время полузащитник должен подписать контракт с армейцами.

Ранее сообщалось, что Мендес прошел медицинский осмотр для перехода к красно-синим.

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Контракт полузащитника с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/se-va-del-futbol-chileno-victor-mendez-deja-union-espanola-para-firmar-por-el-cska-moscu/7SOR65NIEFAM5N/
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